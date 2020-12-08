Латвия может объявить ЧС в здравоохранении и ввести штрафы за отсутствие масок. Главное о Covid-19 на 8 декабря

Латвия рассматривает возможность введения чрезвычайной ситуации в здравоохранении. За отсутствие защитной маски на лице могут ввести штрафы в размере до 50 евро. Треть въезжающих в Латвию игнорируют требование регистрироваться в электронной системе Covidpass.lv. Меж тем в образовательных учреждениях продолжают фиксировать очаги "короны", однако массовая вакцинация может начаться в Латвии лишь в феврале-марте следующего года. Портал Delfi обобщает главное, что надо знать о пандемии Covid-19 на 8 декабря.

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Цифры. В Латвии в понедельник выявили 584 случая Covid-19. Скончались 16 человек. С начала пандемии Covid-19 в Латвии был выявлен у 22 104 человек. За сутки госпитализировано 143 человека с коронавирусом. У 667 находящихся в больницах пациентов заболевание средней тяжести, 42 человека находятся в тяжелом состоянии.

В Эстонии за сутки добавилось 285 новых больных Covid-19. При этом три человека скончались. Всего в понедельник в стране проанализировали 4120 проб. В Литве подтверждено 1388 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 36 человек. Всего с начала пандемии в Литве установлено 77 426 случаев заражения коронавирусом, 637 человек скончались.

По данным портала Worldometer, коронавирусной инфекцией Covid-19 с начала пандемии заразились более 68,2 млн человек во всем мире, свыше 1,5 млн скончались, выздоровели 47,2 млн пациентов.

Латвия может ввести чрезвычайную ситуацию в здравоохранении. С учетом нехватки человеческих ресурсов существует вероятность того, что в сфере здравоохранения необходимо будет объявить чрезвычайную ситуацию. Об этом заявила директор департамента здравоохранения Министерства здравоохранения Антра Валдмане. Вопрос поднимут 10 декабря на заседании государственной оперативной медицинской комиссии.

В больницах могут прекратить плановое лечение. Оказание всей плановой помощи в больницах Латвии могут преостановить, когда занятость коек для пациентов с Covid-19 превысит 90%. Общая загрузка коек для пациентов с Covid-19 в настоящее время составляет 73%. сейчас в больницах Латвии для пациентов с Covid-19 доступно около 800 коек, однако наибольшей проблемой является нехватка медицинского персонала.

Комиссия Сейма одобрила введение штрафа за отсутствие маски. Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции концептуально поддержала принятые в первом чтении поправки к разработанному Министерством юстиции законопроекту, которые предусматривают штрафы за обслуживание посетителей без масок. Поправки предусматривают, что за несоблюдение правил о ношении маски будет либо вынесено предупреждение, либо наложен штраф в размере до 50 евро. Размер штрафа будет определяться муниципальной или государственной полицией с учетом серьезности конкретного нарушения и необходимости наложения соразмерного штрафа за нарушение ограничений изоляции, карантина и самоизоляции.

Вакцинация может начаться лишь в феврале-марте следующего года. Широкомасштабная вакцинация населения Латвии против Covid-19 может начаться только во втором квартале 2021 года. В конце этого или начале следующего года доступность вакцин против Covid-19 будет очень низкой, и на всех жителей страны вакцин определенно не хватит.

Еще один детсад ушел на карантин. После того как работники получили положительные результаты анализов на Covid-19, было принято решение отправить на домашний карантин все 10 групп Рижского детского дошкольного учреждения Ligzdiņa. К работе очно детсад планирует вернуться 18 декабря. Covid-19 затронул уже 69 образовательных учреждения в Латвии: 33 школы, 30 дошкольных образовательных учреждений и шесть кружков по интересам. Заболели 34 ученика, 27 педагогов, 14 технических работников и 3 представителя администрации.

Треть въезжающих в Латвию не регистрируется в системе Covidpass.lv. Пограничная служба провела выборочную проверку въезжающих в Латвию людей, и выяснилось, что 30% из 1344 проверенных не зарегистрировались в системе Covidpass.lv. Административные процессы не начаты, вместо этого нарушителям было предложено зарегистрироваться в системе, что они и сделали. Если бы они этого не сделали, они могли бы получить штраф до 2000 евро.

История дня. На этой неделе благодаря успешному сотрудничеству с E. Gulbja Laboratorija в Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня появился первый в мире бесконтактный автомат для сдачи анализов на Covid-19. Оборудование предназначено для тестирования работников больницы. Ожидается, что новый робот позволит сэкономить время персонала лаборатории и больницы, обеспечит более быстрое получение результата теста и уменьшит риск инфицирования. В будущем похожие установки появятся и на других объектах и можно будет сдать необходимый материал для любого тестирования.