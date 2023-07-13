Латвия может отказаться от условного тюремного срока: его предложено заменить пробационным надзором

В очередной раз кто-то избежал наказания — так думают многие, когда вместо реального лишения свободы очередной нарушитель закона получает условный срок. Непонимание общественности не совсем беспочвенно, поэтому правительство также готовится заняться реформой наказаний и, возможно, вообще отказаться от условных сроков. Но есть риск, что наказания могут стать еще более мягкими. Об этом сообщает LSM.lv.

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Одним из последних приговоров суда, вызвавших возмущение общественности, стало условное наказанию Валерию Лазареву, избившему прошлой весной в Пардаугаве молодого человека с украинским флагом.

Министерство юстиции намерено изменить этот порядок и отказаться от условного тюремного срока. Это не означает, что нарушители сразу же получат фактическое лишение свободы, так как условный срок планируется заменить пробационным надзором.

"Мы хотели ввести в систему уголовных наказаний еще одно эффективное наказание, где при его исполнении учреждения, в этом случае Служба пробации, пытались бы повлиять на мышление преступника и корректировать его поведение, которое привело к совершению преступления", — пояснила заместитель госсекретаря Минюста по вопросам правовой политики Анда Смилтена.

Это, например, коррекционные программы и курсы по снижению агрессивного поведения, лечение от зависимостей и тому подобное. Однако до конца не ясно, почему обе системы — условный тюремный срок и пробационный надзор — не могут существовать параллельно.

Условный срок означает, что при совершении нового нарушения во время испытательного срока или нарушении условий пробации, условное наказание станет реальным лишением свободы и его нужно будет отбыть в полном объеме, даже если с момента вступления наказания в силу прошло несколько лет. Так у правонарушителя появится дополнительная мотивация к осознанному участию в коррекционных программах.

О возможных недостатках в планах Минюста предупредил и председатель Юридической комиссии Сейма Андрей Юдин ("Новое Единство").

"В случае, если человек не соблюдает требования условного осуждения, он должен отбыть полное наказание. Если мы отказываемся от условного срока, то каждый день пробационного надзора означает отбывание наказания — если он что-то сделает через два с половиной года и от трех лет останется полгода, то только об этом полугодии будет основание говорить", — пояснил Юдин.

Глава комиссии был обеспокоен и идеей экспертов о том, что пьяные водители, которые убили людей в авариях, могли бы пройти пробационный надзор.

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"Те, кто критикует условное осуждение, хотят реального лишения свободы, а не еще более мягкого решения", — добавил Юдин.

Возможно, эти риски заметила и министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство"), поэтому на заседании правительства 13 июля она попросила пока не рассматривать уже подготовленные поправки в Уголовный закон об отказе от условных наказаний.

Минюст дополнит упомянутые поправки и в августе планирует еще раз выдвинуть их на рассмотрение Кабинета министров. Если правительство их одобрит, осенью к оценке изменений в законодательство приступит возглавляемая Юдиным Юридическая комиссия.