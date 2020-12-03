Латвия может получить первые дозы вакцины от Covid-19 еще до Рождества

Есть надежда, что первые 6 000 доз вакцины от коронавируса появятся в Латвии до Рождества или в начале следующего года, сообщила в передаче Латвийского радио Krustpunktā госсекретарь Министерства здравоохранения Дайна Мурмане-Умбрашко.

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Этими вакцинами будут прививать медиков. По ее словам, закупка в процессе, решаются и логистические вопросы. Уже известны места, где будут проходить вакцинация, и персонал, который будет делать прививки. По словам Мурмане-Умбрашко, работники больниц смогут сделать прививку на месте в больнице.

Решается и вопрос с "мобильной вакцинацией" — сотрудников больших компаний и клиентов центра социального ухода можно будет вакцинировать на месте.

Для хранения и перевозки вакцины будут использовать морозильники Донорского центра, которые способны обеспечить очень низкую температуру. "Мы выяснили, что, даже если весь этот объем вакцин будет доставлен в один день, нам будет, где его хранить", — рассказала представитель Минздрава.