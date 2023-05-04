Латвия может притормозить репатриацию: среди потенциальных репатриантов возросло число граждан России

С 2024 года планируется отменить норму, которая позволяла потомкам латышей и ливов, являющихся гражданами третьих стран, получать статус репатрианта в Латвии. С июля 2028 года планируется вообще отменить Закон "О репатриации", а с июля уже этого года репатриантам будут выдавать временный вид на жительство вместо постоянного, им придется подтвердить владение госязыком хотя бы на базовом уровне. Такие изменения в законодательство еще предстоит внести Сейму, сообщает портал lsm.lv.

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Внесение таких поправок в Закон "О репатриации" и Иммиграционный закон уже одобрило правительство, сообщило Министерство внутренних дел.

Согласно действующему пока порядку, репатрианту сейчас выдается постоянный вид на жительство на основании первого заявления, разрешающий постоянное проживание в Латвии, бесплатный проезд по Шенгенской зоне, получение медицинских услуг и других социальных гарантий. При этом репатриарту не нужно доказывать, что он действительно проживает в Латвии, а также подтвержать знание латышского языка.

Изменения предусматривают, что получателям статуса репатрианта и членам их семей будет выдаваться временный вид на жительство сроком на пять лет, если в течение пяти лет лицо непрерывно проживало в Латвии и владеет госязыком на категорию не ниже уровня А2.

Проект предусматривает, что с 1 июля 2023 года в случае положительного решения репатриантам будут выдавать временный вид на жительство или регистрационное удостоверение сроком на пять лет.

Предлагается также, уже с 1 июля 2023 года исключить из Закона "О репатриации" нормы об оказании материальной и социальной помощи репатриантам.

Предусматривается внести норму, гласящую, что

с 1 января 2024 года истекает срок действия положений Закона "О репатриации" о предоставлении статуса репатрианта и члена его семьи. Отныне граждане третьих стран латышского или ливского происхождения и члены их семей будут иметь право запросить временный вид на жительство на пять лет в соответствии с процедурами, установленными уже Иммиграционным законом.

В свою очередь, Иммиграционный закон не допускает такого широкого перечня категорий членов семьи, как Закон "О репатриации".

МВД пояснило, что цель внесения поправок в законодательство — снижение угрозы внутренней безопасности Латвии путем ограничения потока лиц в Латвию, въезд которых не соответствует основной идее, содержащейся в преамбуле Закона "О репатриации". В преамбуле сказано, что репатриация должна способствовать возвращению на этническую родину соотечественников, покинувших Латвию из-за угрозы геноцида, войны или ассимиляции.

Министерство отмечает, что как до, так и особенно после начала Россией войны против Украины возрос интерес граждан РФ к эмиграции из России для переезда на постоянное место жительства в Латвию.

Хотя после начала войны были введены различные механизмы, которые временно препятствуют въезду и пребыванию в Латвии граждан России, количество заявлений на получение вида на жительство продолжает увеличиваться. Особенно от граждан России — потенциальных репатриантов, подчеркивает МВД.

В министерстве также заявили, что нередко подаются поддельные документы. В том числе, поддельными являются отметки о национальности. Возможности обнаружения таких подделок довольно ограничены. За последние годы проведено 217 проверок по подозрению в подделке документа, возбуждено не менее 80 уголовных процессов, аннулировано или отклонено не менее 200 видов на жительство.

Кабинет министров поддержал также план объявить Закон "О репатриации" утратившим силу с 1 июля 2028 года, хотя с 1 января 2024 года планируется исключить правила, по которым физические лица могут претендовать на статус репатрианта.

Принимая во внимание тот факт, что в ряде случаев судебные разбирательства, связанные с получением репатриантами этого статуса, целесообразно отложить норму об утрате силы Закона "О репатриации" в целях завершения судопроизводства и обеспечения возврата средств, пояснили в МВД.