"Латвия на первом месте" на президентских выборах поддержит Пиленса

Партия "Латвия на первом месте" (ЛПМ) на выборах президента 31 мая поддержит только кандидата "Объединенного списка" Улдиса Пиленса, сообщила агентству ЛЕТА представитель ЛПМ Лига Крапане.

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Она подчеркнула, что депутаты ЛПМ ни в коем случае не будут голосовать за других кандидатов.

Решение о дальнейших действиях, если 31 мая президент не будет избран, партия примет в зависимости от обстоятельств, сообщила Крапане.

В понедельник, 29 мая, в 9:00 фракция ЛПМ встретится с Пиленсом, чтобы обсудить его планы по "спасению и возрождению" экономики страны в случае избрания.

Президентские выборы состоятся 31 мая. На пост президента Латвии будут претендовать три кандидата - Пиленс, выдвинутый "Новым Единством" министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и выдвинутая "Прогрессивными" активистка латышской диаспоры Элина Пинто.