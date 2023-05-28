"Латвия на первом месте" на президентских выборах поддержит Пиленса
Foto: LETA

Партия "Латвия на первом месте" (ЛПМ) на выборах президента 31 мая поддержит только кандидата "Объединенного списка" Улдиса Пиленса, сообщила агентству ЛЕТА представитель ЛПМ Лига Крапане.

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Она подчеркнула, что депутаты ЛПМ ни в коем случае не будут голосовать за других кандидатов.

Решение о дальнейших действиях, если 31 мая президент не будет избран, партия примет в зависимости от обстоятельств, сообщила Крапане.

В понедельник, 29 мая, в 9:00 фракция ЛПМ встретится с Пиленсом, чтобы обсудить его планы по "спасению и возрождению" экономики страны в случае избрания.

Президентские выборы состоятся 31 мая. На пост президента Латвии будут претендовать три кандидата - Пиленс, выдвинутый "Новым Единством" министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и выдвинутая "Прогрессивными" активистка латышской диаспоры Элина Пинто.

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