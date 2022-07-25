"Латвия на первом месте" призывает ликвидировать Конституционный суд из-за приговора о правах ЛГБТ+

Партия "Латвия на первом месте", возглавляемая экс-министром, предпринимателем Айнаром Шлесерсом, включила в свою предвыборную программу обещание ликвидировать Конституционный суд, поскольку он слишком подчинен "политическим установкам".

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"Латвия на первом месте" считает, что Конституционный суд выносит приговоры, исходя из политических установок, а не из буквы основного закона. Партия считает примером такого приговора — решение о расширении понятия "семья", которое стало рекомендацией Сейму принять закон о гражданском партнерстве.

Партия указывает также, что на основании этого вердикта Конституционного суда, Административный суд признал партнерские отношения однополой пары.

"Этот приговор Конституционного суда вызвал возмущение в консервативной части общества. Вопрос о 110-й статье Сатверсме, которая устанавливает, что "брак — это союз мужчины и женщины" и волюнтаристской интерпретации суда", — говорится в заявлении партии.

Существование Конституционного суда оговорено в Сатверсме. Чтобы внести поправки в Сатверсме, нужно, чтобы проголосовали две трети от присутствующих на заседании депутатов. При этом в самом заседании должны принять участие не менее двух третей всех депутатов.

Выборы в Сейм состоятся 1 октября этого года.