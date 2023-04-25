"Латвия на первом месте" просит оценить высказывания Левитса о "прокремлевских" партиях

Партия "Латвия на первом месте" обратилась к генеральному прокурору, в Бюро по защите Сатверсме (SAB) и Службу государственной безопасности (СГБ) с просьбой оценить высказывания президента страны Эгила Левитса об оппозиционных политических силах. Об этом порталу Delfi сообщила представитель партии Лига Крапане.

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19 апреля Эгил Левитс заявил о готовности вновь баллотироваться на пост президента, сказав журналистам: "Избрание президента большинством голосов, в котором решающую роль играют прокремлевские партии, в данной ситуации недопустимо.[..] Я считаю, что президент должен избираться не арифметическим большинством, а политическим большинством, в которое не входят прокремлевские партии. Поэтому призываю коалицию к сплочению и ответственности в этом вопросе".

"Латвия на первом месте" считает, что Левитс своим высказыванием нарушил данную президентом клятву: "Я буду хранить святость и уважать Конституцию Латвии и законы страны. Я буду относиться ко всем справедливо и выполнять свои обязанности по совести".

Оппозиционная партия также полагает, что Левитс хочет оказать влияние на депутатов Сейма, представляющих коалицию, чтобы они проголосовали за его избрание на второй срок.

"Поставив свою должность выше национальной безопасности Латвийского государства, Левитс намеренно хотел разжечь в обществе ненависть к оппозиционным партиям, и с этой целью ложно использовал указание на якобы связь этих партий с Кремлем, что вызывает особый резонанс в обществе и отношении людей в контексте незаконной войны, начатой Россией", — сказал Крапане.

Именно поэтому "Латвия на первом месте" обратилась в правоохранительные органы с просьбой дать оценку высказываниям Левитса.

Лига Крапане сообщила, что в письме лидера "Латвии первом месте" Айнарса Шлесераса в органы безопасности подчеркивается, что в заявление Левитса вплетены элементы, разжигающие ненависть. По мнению оппозиционного политика, цель такого заявления для Левитса — добиться собственного переизбрания на пост президента государства путем манипулирования общественным мнением.

"В научной литературе такое манипулирование массовым сознанием, которое носит расистский характер, характеризуется как фашистское. Подобные высказывания Левитса не способствуют сплочению общества, а наоборот — раскалывают общество и увеличивают пропасть между гражданами, которые поддерживают разные политические партии. В демократической стране такие высказывания руководителей государства, которые, не приводя конкретные аргументы и доказательства, делят граждан после голосования на выборах в Сейм на демократические и государственно ориентированные или же на инакомыслящих — неприемлемы", — считает партия Шлесерса.

"Латвия на первом месте" предупреждает, что такие заявления могут привести к социальным и этническим конфликтам, создав реальную угрозу безопасности Латвии.