Латвия — на первом месте в Европе по распространению Covid-19

Кумулятивная заболеваемость в Латвии снижается, однако в других странах Европы она снижается еще быстрее, поэтому сейчас Латвия находится на первом месте по распространенности коронавируса.

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По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний за 22-ю и 23-ю недели 2021 года (23-я неделя закончилась 13 июня), кумулятивная заболеваемость в Латвии составляла 152,7 случая на 100 000 жителей. Это самый высокий показатель в Евросоюзе и Европейской экономической зоне.

"Зеленый список" стран, после посещения которых можно не соблюдать самоизоляцию, вырос до 20, потому что в соответствии с общеевропейским решением порог заболеваемости для попадания в этот список вырос до 75 случаев на 100 000 жителей.

Поэтому самоизоляцию можно не соблюдать, въезжая в Латвию из Эстонии, Швейцарии, Норвегии, Хорватии, Монако, Словакии, Италии, Австрии, Германии, Чехии, Лихтенштейна, Болгарии, Венгрии, Финляндии, Польши, Румынии, Исландии, Мальты, Сан-Марино и Ватикана.

Привитые и переболевшие могут не соблюдать самоизоляцию и после посещения других стран ЕС и ЕЭЗ — Дании, Нидерландов, Испании, Швеции, Словении, Греции, Бельгии, Литвы, Андорры, Франции, Ирландии, Кипра, Португалии и Люксембурга.

Дания и Нидерланды идут за Латвией в списке самых небезопасных стран — заболеваемость в них соответственно 152,6 и 138,5. В Литве этот показатель составляет 113,3, в Эстонии — 74,8.

В Ватикане и Сан-Марино этот показатель составляет 0, на Мальте — 9,1.

Стоит отметить, что с 13 июня заболеваемость в Латвии снизилась почти на треть, и по данным на утро 18 июня составляет 117,8 случаев на 100 000 жителей.