Латвия на пятом месте по заболеваемости Covid-19 в ЕС

Территория Латвии полностью включена в темно-красную зону карты Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ). Это значит, что двухнедельная заболеваемость Covid-19 в стране превышает 500 случаев на 100 000 жителей и рекомендуется отказаться от неважных поездок в страну, передает LETA.

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На данный момент в темно-красной зоне находятся пять стран - Латвия, Эстония, Чехия, Словения и Португалия. Кроме того, регионы, помеченные темно-красны цветом, есть в Испании, Швеции, Ирландии, Словакии, Франции, Италии, Бельгии и Нидерландах.

С 18 по 31 января двухнедельная заболеваемость в Латвии составляла 550,9 случаев на 100 000 жителей. По этому показателю Латвия находится на пятом месте в ЕС, Выше уровень заболеваемости только в Португалии, Испании, Чехии и Словении.

На карте ЕЦПКЗ большая часть Европы находится в “красной” зоне. В “оранжевой” зоне, где заболеваемость составляет от 25 до 150 случаев на 100 000 человек, находится Греция, а также большая часть Дании, Финляндии и Норвегии. В “зеленой” зоне - менее 25 случаев на 100 000 жителей, - находится только Исландия и север Норвегии.

Как уже сообщалось, Совет ЕС рекомендует людям без важных причин не отправляться в страны, помеченные на карте ЕЦПКЗ темно-красным цветом.