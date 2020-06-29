На минувшее Лиго, за пять праздничных выходных дней в водоемах Латвии утонули 11 человек. Несмотря на то, что зачастую трагические случаи происходят, когда человек лезет в воду в состоянии алкогольного опьянения, есть еще одна проблема. Согласно результатам проведенного центром исследования общественного мнения SKDS опроса, 64% латвийцев не умеют плавать, пишет газета Latvijas avīze.

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Это косвенно подтверждают и данные Евростата: прошлогодний отчет статистического бюро ЕС показал, что Латвия и Литва являются печальными рекордсменами по числу утонувших на каждые 100 000 населения — 6,1 и 6,5 случаев соответственно.

Председатель правления Латвийской федерации плавания Айвар Платонов отмечает, что у детей в возрасте до 14 лет утопление — вторая наиболее частая причина смертности сразу после дорожно-транспортных происшествий.

В целом одной из главных причин несчастных случаев на воде — недостаток умения плавать. Например, в Швеции и Норвегии власти намного более ответственно подходят к системе обучения плаванию, и нормативы более строгие. В Швеции, согласно опросу за 2014 год, 80% населения заявили, что могут проплыть 200 метров, причем 50 метров — на спине.

Вторая существенная проблема, способствующая тому, что люди тонут — недостаток хороших мест для купания. На данный момент в Латвии лишь 56 официальных купальных мест, причем в основном в окрестностях Риги, возле Рижского залива. Речь идет не о качестве воды, а об обустроенности пляжа и наличии дежурящих спасателей. Сейчас это редкость.

Также опасность представляют случаи, когда жара уже началась, но вода еще не успела должным образом прогреться. Люди бросаются в холодную воду, что может стать причиной судорог, проблем с сердцем или нарушению дыхания. Одной из причин несчастных случаев, по мнению Платоновса, может быть тот факт, что официально купальный сезон в Латвии начинается 15 мая, тогда как вода обычно прогревается до необходимых для безопасного плавания +18 градусов лишь к началу июля.