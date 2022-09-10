Латвия начнет переговоры о закупке норвежских противокорабельных ракет

Министерство обороны Латвии 9 сентября приняло решение начать переговоры о закупке ракетных систем NSM (Naval Strike Missile), которые производит норвежская компания Kongsberg Defence & Aerospace.

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Интерес к поставке противокорабельных ракет проявили пять производителей. Решение в пользу Kongsberg Defence & Aerospace было принято после анализа рынка и полученных предложений.

Сейчас ракетные системы NSM состоят на вооружении США, Норвегии, Германии, Австралии, Канады, Великобритании, Польши, Испании и Румынии.

Масса ракеты составляет 400 кг, дальность достигает 185 км. Ракетные системы могут быть установлены как на берегу (в качестве батарей береговой обороны), так и на палубе корабля или на автомобильном шасси