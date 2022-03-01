Латвия наградила Зеленского орденом высшей степени
Foto: Valsts prezidenta kanceleja

Во вторник, 1 марта, на внеочередном заседании Капитул орденов принял единогласное решение наградить президента Украины Владимира Зеленского орденом Виестурса I степени за непоколебимую защиту своей страны и земли, сообщили агентству LETA в Канцелярии Президента.

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"Орден Виестурса — высшая награда Латвийского государства — присвоен президенту Украины в честь личного мужества и лидерства Владимира Зеленского в борьбе за защиту общих ценностей Европы, руководство героической борьбой украинского народа против агрессии России", — заявила канцлер капитула Сармите Элерте.

Решение Капитула орденов принято в соответствии с 4-й частью 21-й статьи Закона о государственных наградах. Орденом Виестурса могут быть награждены иностранные лидеры за особые заслуги в развитии межгосударственных отношений.

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