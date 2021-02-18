Латвия находится на шестом месте по заболеваемости Covid-19 среди стран ЕС и ЕЭЗ
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Латвия находится на шестом месте среди стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) по уровню заболеваемости Covid-19, свидетельствуют новейшие данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ).

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По данным о ситуации за предыдущие две недели, с 1 февраля по 14 февраля, совокупная заболеваемость в Латвии составляет 548,6 случая на 100 000 жителей. Более высокая заболеваемость среди стран ЕС и ЕЭЗ в Чехии, Эстонии, Словении, Португалии и Испании. Неделю назад Латвия занимала пятое место по заболеваемости в Европе.

Сейчас самый высокий двухнедельный уровень заболеваемости Covid-19 в странах Балтии у Эстонии, где заболеваемость выросла до 648,5 случаев на 100 тыс. населения. Эстония занимает второе место среди стран ЕС и ЕЭЗ. Заболеваемость в Литве сократилась до 287,9 случая на 100 000 жителей.

По 14-дневному показателю смертности пациентов с Covid-19 на миллион жителей Латвия среди стран ЕС и ЕЭЗ находится на пятом месте. За предыдущие две недели смертность от Covid-19 в Латвии составила 134,2 случая на один миллион жителей. Более высокий показатель смертности у Португалии, Чехии, Испании и Словакии. В Литве двухнедельный показатель смертности на миллион жителей составляет 91,3, а в Эстонии - 61,7.

Латвия осталась в темно-красной области карты путешествий, составляемой ЕЦПКЗ. Этим цветом на карте помечаются страны, где 14-дневная кумулятивная заболеваемость превышает 500 случаев на 100 000 жителей.

В темно-красной зоне находится и Эстония, а Литва вошла в красную зону, где заболеваемость на 100 тыс. составляет от 150 до 500 случаев.

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