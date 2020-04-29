Латвия направит на борьбу с коронавирусным кризисом 500 млн евро из фондов ЕС

На меры по смягчению кризиса в связи с пандемией Covid-19 из фондов Европейского союза (ЕС) в Латвии будет распределено 500 млн евро. Такое решение в среду приняла рабочая группа по поддержке предприятий и занятых лиц под руководством министра финансов Яниса Рейрса.

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В Министерстве финансов сообщили, что уже принято решение выделить на преодоление последствий кризиса 100 млн евро из средств, которые были предназначены для прерванного железнодорожного проекта Минсообщения.

Из этой суммы 30 млн евро будут направлены на укрепление служб здравоохранения, 35 млн евро - на инструменты поддержки предпринимателей, 20 млн евро - на меры по поддержке занятости, 15 млн евро - на квалификацию и переквалификацию рабочей силы.

Финансирование находящихся в ведении Министерства экономики проектов энергоэффективности в размере около 7,5 млн евро планируется направить на реализацию проектов энергоэффективности самоуправлений в 2020 году.

Рабочая группа также поддержала предложения о перераспределении финансирования в рамках отраслевых министерств. Минфин сообщил, что дополнительное финансирование в размере 17,8 млн евро будет выделено для мер по оздоровлению экономики, 38,3 млн евро - для мер поддержки занятости и обеспечение социальных услуг, 12,6 млн евро - для переквалификации и повышения квалификации работников.

41,1 млн евро планируется выделить на проекты биоразлагаемых отходов, региональные инвестиции и проекты в области информационно-коммуникационных технологий. На проекты развития пассажирских железнодорожных перевозок и другие проекты Минсообщения планируется выделить 283 млн евро.

В начале мая эти предложения будут переданы на рассмотрение в Кабинет министров.

Минфин напомнил, что уже ранее самоуправлениям было выделено дополнительное финансирование из фондов ЕС в размере 150 млн евро. Эти средства самоуправления смогут занять в Госказне на выгодных условиях. Поддержку получат важные для экономики проекты с высокой степенью готовности.