Латвия направит Словении 50 000 евро на устранение последствий наводнения

Кабинет министров во вторник, 8 августа распорядился выделить Словении 50 000 евро на смягчение разрушительных последствий наводнения. Об этом порталу Delfi сообщили в Министерстве иностранных дел.

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В ведомстве указали, что 4 августа сильные дожди вызвали в Словении оползни и наводнения, которые затронули две трети территории страны.

В результате разрушены многочисленные жилые дома, под водой оказались дороги, нарушено железнодорожное сообщение. Это крупнейшее стихийное бедствие в новейшей истории страны.

"Латвия солидарна со словенским народом и выражает соболезнования тем, кто потерял близких и дома в результате сильного наводнения, направляя 50 000 евро на ликвидацию разрушительных последствий наводнения", — говорится в сообщении министерства.

Финансирование выделяется из бюджетной программы "средства на случай непредвиденных обстоятельств".