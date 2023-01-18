Латвия направит Украине зенитно-ракетные комплексы Stinger, вертолеты и беспилотники

Латвия направит Украине дополнительные зенитно-ракетные комплексы "Stinger", вертолеты, пулеметы с боеприпасами и беспилотники.

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Министр обороны Инара Мурниеце на этой неделе с рабочим визитом посетила Украину, где встретилась в Киеве с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. В ходе встречи министры подробно обсудили эффективность уже оказанной Латвией поддержки и планируемые в ближайшее время поставки военной помощи Украине, сообщили агентству LETA в пресс-службе Минобороны.

"Во время беседы с министром обороны Украины я подтвердила непоколебимую поддержку правительством и населением Латвии Украины в этой страшной войне. В ближайшее время мы направим в Украину новые партии военной поддержки — зенитно-ракетные комплексы "Stinger", вертолеты, пулеметы с боезапасом и беспилотные летательные аппараты. Также в этом году Латвия продолжит обучение солдат ВСУ разного уровня. Планируется увеличить интенсивность обучения и обучить как минимум в два раза больше украинцев, чем в 2022 году", — сказала Мурниеце после встречи.

Министр обороны также заявила, что весь мир восхищается мужеством и самоотверженностью украинских вооруженных сил и мирных жителей в войне с Россией. Однако, чтобы победить в этой битве, мир должен не только слушать, что говорит Украина, но и слышать Украину. "Мы — Латвия — не просто слушаем, что говорят президент Украины, министр обороны и вооруженные силы. Мы слышим, о чем просит Украина, чтобы иметь возможность противостоять и победить агрессора. И мы действуем", — подчеркнул министр.

Для согласования дальнейшей союзнической помощи Украине министр обороны примет участие в заседании контактной группы по обороне Украины в Рамштайне, Германия, в пятницу, 20 января.

Министерство обороны Латвии заявило в начале января, что поддержка, которую Латвия оказыла Украине, пока составляет 0,93% ВВП, или более 314 млн евро. Из этой суммы примерно 300 млн евро — это военная поддержка, оказанная латвийским правительством Украине, а остальная часть суммы — средства, пожертвованные латвийским обществом. Военная помощь Латвии Украине состоит из боеприпасов, противотанковых средств, зенитно-ракетных комплексов "Stinger", беспилотных летательных аппаратов, самоходных гаубиц, четырех вертолетов, топлива, индивидуального снаряжения, сухих пайков для солдат и других товаров.