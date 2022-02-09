Латвия не будет повышать боеготовность в связи с предстоящими учениями в Беларуси

В настоящее время Латвия не планирует повышать боеготовность вооруженных сил в связи с предстоящими учениями в Белоруссии, сообщил командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Литва повысила готовность своих вооруженных сил в связи с предстоящими военными учениями в Беларуси, в которых также примут участие российские военные, подтвердил в понедельник в интервью информационному агентству "BNS" командующий армией Валдемарас Рупшис.

Латвия не планирует таких шагов, сообщил агентству LETA командующий НВС и напомнил, что в конце прошлого года Латвийская армия приняла соответствующие меры по усилению безопасности, например, проведя в Латгалии обширные учения. Кроме того с лета прошлого года на латвийско-белорусской границе дежурят военные, помогающие пограничникам предотвращать давление нелегальной иммиграции со стороны Белоруссии.

Сделанное во вторник Белорусским пограничным комитетом заявление о том, что в воздушном пространстве Беларуси зафиксирован латвийский самолет "Ан-2", не является основанием для поднятия тревоги в вооруженных силах, так как данная информация ложная.

Несмотря на это, НВС активно следят за ситуацией и не наблюдают крупных учений в Белоруссии вблизи Латвии. "Фактически учения идут с конца прошлого года, но сейчас они просто проводятся при участии гораздо большего числа военнослужащих", - добавил командующий.

Сегодня в Риге состоялась ежегодная встреча командующих вооруженными силами стран Балтии и Северных стран, на которой обсуждались актуальные вопросы региональной и международной безопасности, а также будущее многостороннее сотрудничество между странами Северной Европы и Балтии в области обороны.

Командующий ВВС сообщил, что подписание каких-либо соглашений в таком формате встречи не предусматривается, но у командующих национальными вооруженными силами есть общее видение примерных целей России в ближайшей перспективе. Эти цели заключаются в восстановлении постсоветского пространства и усилении влияния.

"Это еще больше укрепляет нашу позицию в отношении того, что развитие наших военных возможностей должно быть ускорено", - указал Калниньш.

Как уже сообщалось, в последнее время страны Запада обеспокоены не только концентрацией российских войск у границы с Украиной, но и их прибытием в Белоруссию, где на 10-20 февраля запланированы совместные военные учения двух стран. По данным НАТО, всего в Белоруссии будет дислоцировано примерно 30 тысяч российских военнослужащих.