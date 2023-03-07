"Латвия не готова к электронному голосованию". Глава ЦИК о парламентских выборах в Эстонии

Латвия не готова к электронным выборам, заявила в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристине Саулите.

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В минувшие выходные она участвовала в наблюдении за выборами в парламент Эстонии. Саулите пояснила, что избирательные системы Латвии и Эстонии имеют много общего, но есть различия. В качестве положительного аспекта латвийской системы Саулите назвала онлайн-регистр избирателей, который позволяет гражданам голосовать в любом избирательном участке. Тем временем в Эстонии существует электронное голосование, которое, как подчеркнула глава ЦИК, является "результатом 20-летней работы и частью цифровой системы, в которой живет Эстония".

В Эстонии электронные выборы введены уже давно и они настолько надежны, насколько это возможно. Сами эстонцы признают, что такой тип выборов на 99% надежен, но никогда не будет на 100%, заявила Саулите, подчеркнув, что введение таких выборов потребовало очень больших вложений, в том числе и в то, как мыслит вся страна.

"Мы и большая часть мира не готовы к электронным выборам. В этом случае Эстония уникальна, выбрав цифровой путь еще в начале века, где выборы являются важной, но небольшой частью", — заявила глава ЦИК.

По мнению Саулите, чтобы ввести в Латвии электронные выборы, необходимо изменить всю государственную политику.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 5 марта, в Эстонии прошли парламентские выборы. Досрочное голосование началось в понедельник на прошлой неделе, также до вечера субботы было доступно онлайн-голосование. По данным Центральной избирательной комиссии, в выборах приняли участие 63,7% граждан, имеющих право голоса. Чуть больше половины из них проголосовали онлайн