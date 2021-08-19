Латвия не отгородилась от Лукашенко и нелегальных мигрантов: почему запоздало обустройство границы?

Укрепление латвийско-белорусской границы для того, чтобы она была менее прозрачной для нелегальных мигрантов, стало приоритетом для правительства Латвии. Однако еще до кризиса с массовым наплывом беженцев из Беларуси Госконтроль обнаружил множество нарушений на восточной границе Латвии.

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Итоги аудита были обнародованы еще в январе 2020 года (полный текст). Выводы, сделанные о процессе обустройства участка границы с Россией, можно отнести и к участку границы с Беларусью, которая сейчас стала слишком легким препятствием для нелегальных мигрантов.

В ходе ревизии, завершенной в январе 2020 года, Госконтроль оценивал то, насколько эффективными и законными были действия и расходы ответственных учреждений по организации тогда еще обустройства границы с Россией. В тот момент работы по обустройству полосы границы с Беларусью (кроме возведения четырех мостов) еще не были начаты. В целом в рамках проекта обустройства границы с Россией как минимум 7,14 млн евро было потрачено нецелесообразно.

Ревизоры обнаружили, что Государственная пограничная охрана как заказчик работ утвердила такое строительство, которое не отвечало ни задачам проектирования, разработанным самой Государственной пограничной охраной, ни строительному проекту, ни нормативным актам. Были допущены нарушения нормативных актов, регулирующих процессы строительства, публичных закупок, оборудования приграничной полосы. Результат допущенных нарушений: удорожание возведения приграничной инфраструктуры, и соответственно, ее содержания.

Самое большое открытие, сделанное еще тогда Госконтролем: непонятно, какой должна была быть ширина полосы границы с Россией (то же самое относится и к границе с Беларусью). В постановлении Кабинета министров и строительном проекте значилось, что ширина полосы должна составлять 12 метров, а на практике ширина возросла вшестеро — до 90 метров.

Также выяснились, что неясно, что делать с древесиной, полученной в результате вырубки деревьев в приграничье — не было установлено правовое регулирование. Эксперт, привлеченный Госконтролем, признал, что только на четырех произвольно выбранных участках были вырублены деревья, превращенные в древесину общим объемом 5 530 кубических метров. Стоимость такого объема древесины — 193 тысячи евро. Куда делась эта древесина, выяснить не удалось — учет не велся. Ревизоры пришли к выводу, что вырубка деревьев, например, на латвийско-российской границе, началась еще в 2015 году, а замерами и оценкой древесины Государственная пограничная служба впервые занялась в апреле и мае 2019 года.

Госконтроль в своей ревизии указывал еще и на недочеты в действиях МВД при реализации проекта строительства полосы государственной границы. МВД без объективным причин, считает Госконтроль, затягивало передачу земельных участков в госсобственность, замер и занесение этих участков в Земельную книгу на имя государства. Это тормозило весь процесс строительства. В августе этого года МВД в докладе правительству заявило, что завершит процесс оформления земельных прав только в 2022 году, а проект реализует к 2024 году, и это означает, что работы запоздали на пять лет.

Кроме того, финансирование, выделенное на проект обустройства границы, перераспределялось и использовалось на иные цели. В результате приходилось вновь и вновь изыскивать средства в госбюджете.

C 10 августа на границе Латвии задержаны 474 нелегальны мигранта. Латвийские власти предполагают, что белорусская сторона целенаправленно перевозит к границе Латвии и Литвы мигрантов из Ирака и других стран .