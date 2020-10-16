Латвия не планирует использовать российскую вакцину от Covid-19

Латвия подписала соглашение и сделала первые взносы в совместную европейскую закупку вакцин от Covid-19. Сейчас контракты заключены с восьмью возможными поставщиками будущей вакцины, сообщает Rus.Lsm.lv со ссылкой на заявление министра здравоохранения Илзе Винькеле в программе "Точки над i" Русского вещания LTV7.

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"Препараты этих возможных поставщиков находятся на разной стадии готовности, некоторые ведут клинические испытания", — рассказала Винькеле.

Она отметила, что "это в основном европейские производители". На вопрос, будет ли Латвия тестировать российскую вакцину от Covid-19 "Спутник-V", Винькеле ответила отрицательно:

"Надеюсь, что не будем. Мы заключили такой коллективный договор на закупку и резервацию через Европейский Союз. И вместе с экспертами и людьми, которые знают толк в безопасных вакцинах, мы присоединимся к этому варианту", — заявила министр. Она указала, что принудительно никого вакцинировать не будут.

О том, что разработанная российскими учеными вакцина от коронавируса "завершила клинические исследования", министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко объявил еще 1 августа.

10 дней спустя президент России Владимир Путин сообщил уже о регистрации препарата, заверив, что вакцина "работает достаточно эффективно", "прошла все необходимые проверки" и формирует устойчивый иммунитет.

За рубежом к этим заявлениям отнеслись скептически: клинические испытания любых медицинских препаратов занимают не меньше года, а самые жесткие требования — именно к проверке эффективности и безопасности вакцин.

Западные ученые обратили внимание на удивительное и маловероятное совпадение показателей у разных подопытных групп. Других удивила скорость публикации и неразбериха с датами. Испытания закончили только 10 августа, а подготовить и напечатать подобного рода исследование за три недели — почти невероятно (даже если забыть, что Мурашко объявил о завершении испытаний еще раньше).

"[Авторы российской статьи] так и не представили никаких данных, — заявил Би-би-си один из авторов открытого письма, Энрико Буччи, профессор биологии американского Университета Темпл и известный борец с лженаукой. — Нам не дали даже доступа к оригинальным данным исследования. То есть они оставляют за собой право отказывать в доступе к данным — это совершенно неприемлемо!"

"Ответ на наши вопросы был формальным, самих данных мы так и не увидели, — соглашается докторант Северо-Западного университета США Константин Андреев, также подписавший обращение в Lancet.

По его словам, в статье российских ученых он как биолог отметил немало странностей еще до того, как прочитал в сети о подозрительном совпадении данных исследования.