Латвия не планирует повышать уровень готовности своей противовоздушной обороны
Foto: Publicitātes attēli

После падения ракеты в Польше в Латвии в настоящее время не планируется повышать уровень готовности противовоздушной обороны, заявил агентству LETA командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш.

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Литовские вооруженные силы в среду сообщили, что после падения ракеты в Польше готовность ПВО Литвы повышена.

Как отметил Калниньш, Литва граничит с Польшей, а также с Россией и Белоруссией в гораздо большей степени, чем Латвия, поэтому, очевидно, принято такое решение. "Наша ситуация не требует такой необходимости в настоящее время", — сказал командующий НВС.

Он отметил, что упавшая в Польше ракета находилась в последней фазе полета и не могла быть сбита ни одной системой ПВО. "Пока ракета еще была в воздухе, должна была сработать функция самоуничтожения. Но она не сработала, видимо, из-за сбоя или давности производства", — сказал Калниньш.

Говоря о возможностях противовоздушной обороны Латвии, командующий отметил, что ее обеспечивают и НВС как часть коллективной системы ПВО НАТО, и союзники, например, доставленный Испанией зенитно-ракетный комплекс NASAMS, который был размещен в Лиелварде этим летом. Противовоздушную оборону обеспечивают и другие системы союзников по НАТО, расположенные вблизи границ Латвии, включая авиацию.

Калниньш напомнил, что принято решение о совместном с Эстонией приобретении систем ПВО средней дальности. Во время саммита НАТО в Мадриде министры обороны Латвии и Эстонии подписали совместное письмо о намерениях по приобретению этих систем.

В настоящее время проводится совместная работа по закупке систем и проводится оценка претендентов. Командующий НВС выразил надежду на то, что в начале следующего года процесс отбора будет завершен и начнется закупка.

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