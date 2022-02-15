Латвия не станет отзывать военнослужащих с Украины

На фоне продолжающегося обострения кризиса на украинской границе Латвия пока не будет выводить служащий на Украине состав Национальных вооруженных сил (НВС), заверил пресс-секретарь Минобороны Каспар Галкинс.

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Уже на протяжении нескольких лет Латвия регулярно направляет на Украину инструкторов, которые проводят обучения вооруженных сил Украины.

В настоящее время инструкторов отзывать не будут, но НВС вместе со своими партнерами постоянно следят за развитием событий и проводят анализ рисков.

В этом году Латвия планировала проводить учения в украинской армии в другом формате, а именно в составе возглавляемой Канадой операции Unifier. В настоящее время латвийский парламент еще не принял решение об отправке военнослужащих на эту операции, но Галкин указал, что Минобороны будет следить за международной обстановкой и в этой связи.

Как уже сообщалось, Россия сосредоточила военный контингент численностью 100 000 человек у границ Украины, что вызывает опасения по поводу вторжения в эту страну.

Президент России Владимир Путин пригрозил, что, если Москва не получит требуемых им "гарантий безопасности", ему придется принять "военно-технические меры".