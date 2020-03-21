Латвия обновила карту и статистику распространения Covid-19

По-прежнему больше всего заболевших коронавирусом Covid-19 среди жителей Латвии в возрасте от 30 до 39 лет, отмечен рост среди пациентов старше 60 лет, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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По информации эпидемиологов, среди 124 подтвержденных в Латвии случаев пятеро детей до 9 лет, пятеро в возрасте от 10 до 19 лет. Кроме того, 30 человек в Covid-19 в возрастной группе от 20 до 29 лет, 36 — от 30 до 39 лет, 25 — от 40 до 49 лет, 9 — от 50 до 59 лет, 11 — старше 60 лет.

Также со вчерашнего дня доступна информация о распространении Covid-19 по краям, случаи заболевания отмены в 24 самоуправлениях Латвии.

За минувшие сутки впервые заболевшие выявлены в Лиепае, Кулдиге, а также в Гробиньском, Олайнском и Вецумниекском краях.

Больше всего пациентов по-прежнему в Риге и Юрмале. Заболевшие есть в Айзкраукле, Екабпилсе, Даугавпилсе, Лиепае, Вентспилсском, Бабитском, Марупском, Озолниекском, Кекавском, Саласпилсском, Стопиньском, Гаркалнском, Кримулдском, Сигулдском, Цесисском, Смилтенском, Огрском и Сейском краях.