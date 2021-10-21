Латвия обновила сразу четыре ковидных "антирекорда"

21 октября Латвия поставила несколько коронавирусных "антирекордов" на уровне Европы и внутри страны. Латвия показывает как самый высокий уровень заболеваемости в Европе, так и самые быстрые темпы вакцинации. При этом количество новых случаев Covid-19 и число людей в больницах тоже рекордно высоки.

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Самый высокий уровень заболеваемости в Европе

На этой неделе Латвия обошла Литву и теперь здесь самый высокий уровень заболеваемости Covid-19 в Евросоюзе (ЕС) и Европейской Экономической зоне. Кумулятивный показатель с 4 по 17 октября поднялся до 1256,77 заболеваний на 100 тысяч жителей. Также Латвия — четвертая страна по уровню смертности в Европе. Об этом говорят данные Центра Профилактики заболеваемости.

Теперь Латвия находится в темно-красной области карты Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. Это указывает путешественникам на очень высокий риск заражения Covid-19.

Самый высокий темп вакцинации от Covid-19 в Евросоюзе

Сейчас в Латвии самый высокий кумулятивный показатель использованных вакцин от Covid-19 на сто человек за семь дней. Об этом говорят данные компании Our World in Data за период до 19 октября.

В Латвии показатель — 0,60 дозы на человека, тогда как в среднем в Евросоюзе — 0,16 дозы. Однако большинство стран уже достигло тот уровень вакцинации, к которому Латвия только стремится. В Литве и в Эстонии показатели почти в три раза меньше — 0,19 и 0,13 дозы соответственно.

За пределами ЕС высокий показатель в Беларуси (0,54 дозы на 100 жителей в день), в России (0,41 дозы) и в Украине (0,33 дозы). Самый высокий показатель в мире сейчас на Кубе — это 2,3 дозы в день на сто человек.

Самое большое количество госпитализированных за сутки

За сутки в Латвии госпитализировали 195 пациентов с Covid-19, выписали 118 человек. Таким образом общее количество госпитализированных увеличилось на 4,1% — с 1162 до 1210 пациентов, подтверждает информация Национальной службы здоровья.

Ранее самое большое количество госпитализированных с Covid-19 за сутки зарегистрировали 14 января — тогда это было 179 пациентов.

Сейчас 1072 госпитализированных с Covid-19 пациентов находятся в средне-тяжелом состоянии, а 138 (11,4%) — в тяжелом состоянии. Всего на данный момент из больниц выписали 16 617 пациентов с Covid-19.

Новый рекорд по количеству случаев Covid-19

За прошедшие сутки Covid-19 подтвердили у 2935 человек. Из них 670 человек были вакцинированы, а 2265 — не были или не завершили курс вакцинации.

Также получена информация о смерти 23 пациентов с Covid-19. Один человек, умерший от Covid-19 — в возрастной группе 30-39 лет, один человек — в возрастной группе 50-59 лет, четыре человека в возрастной группе 60-69 лет, восемь человек — в возрастной группе 70-79 лет, семь человек — в возрастной группе 80-89 лет и два человека — в возрастной группе 90-99 лет.