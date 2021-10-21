Латвия обратилась к ЕС за помощью в связи с Covid-19
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

В ответ на неизбежную перегруженность больниц Латвия обратилась с просьбой о помощи в Агентство гражданской обороны Европейского союза (ЕС), сообщил телеканал TV3.

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Первоначально потребуется техническая поддержка, а именно специальное оборудование для ковидных коек, аппараты искусственной вентиляции легких, возможно, также и сами кровати.

В то же время Евросоюз предупреждают, что в случае ухудшения ситуации латвийских пациентов придется вывозить за границу и привлекать иностранных врачей.

"К концу этого месяца количество госпитализированных неизбежно превысит 2000. Критический предел возможностей составляет 1500 — после предстоит сложный выбор. На данный момент мы нуждаемся в некотором оборудовании, которое можно получить быстрее, чем в ходе закупки. Это первое, что необходимо. Но в то же время мы предупреждаем ЕС, что нам может понадобиться дополнительная помощь", — заявил TV3 министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

В худшем случае, если локдаун не сработает, может оказаться, что Латвии придется попросить помощи для перевода пациентов в соседние страны.

"Если они будут перегружены, это может быть Швеция, Германия, предупреждаем, что мы также можем попросить поддержку персонала, медицинских бригад", — подтвердил Павлютс.

Согласно прогнозам Минздрава, в начале ноября в больницах будут находиться около 2200 пациентов с Covid-19. Это значит, что больных придется сортировать, поскольку медучреждения будут перегружены. Придется также открывать полевые госпитали.

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пандемия Covid-19 Евросоюз Коронавирус Латвия
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