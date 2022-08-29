Латвия оказала военную поддержку Украине на сумму около 300 миллионов евро

С 24 февраля военная поддержка, оказанная правительством Латвии Украине, уже составила около 300 млн евро. Граждане, компании и общественные организации Латвии собрали пожертвований на сумму более 15,7 млн ​​евро, сообщает LETA со ссылкой на Министерство обороны.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Военная поддержка, предоставляемая Латвией, включает в себя вооружение, индивидуальное снаряжение, сухие пайки, боеприпасы, противотанковые средства, зенитно-ракетные комплексы Stinger, беспилотные летательные аппараты, самоходные гаубицы, вертолеты.

Также при поддержке Министерства обороны и МИД Латвии в Украине регулярно оказывается разнообразная гуманитарная помощь. С 22 по 25 августа во время визита в Украину парламентский секретарь Министерства обороны Байба Бледниеце (АР!) и старший специалист по вопросам международного военно-религиозного сотрудничества Элмарс Плявиньш передали гуманитарную помощь, предоставленную латвийскими компаниями и жителями.

В состав партии, собранной движением "Предприниматели за мир", вошли обувь, продукты питания — чай, сахар, хлеб, мясные консервы, фасоль, макароны, гречка, мука и другие продукты питания, которые можно долго хранить. А также — специально подготовленные внедорожники. последняя партия включала военную технику, предоставленную Национальными вооруженными силами.

"Это будет долго, наша поддержка и поддержка других стран является одним из условий выживания и независимости Украины. Латвия является лидером в предоставлении поддержки и подает пример другим странам в Европе и во всем мире", — отметил министр обороны Артис Пабрикс (AP!).