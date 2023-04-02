Латвия окажет психологическую поддержку украинским пограничникам: расходы - 59 тысяч евро

Министерство внутренних дел Латвии планирует провести в Юрмале курс психологической поддержки для офицеров Государственной пограничной службы Украины, сообщает агентство LETA.

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В Центре здоровья и спорта МВД создан отдел "Дзинтари". В форме интенсивного курса психологическая поддержка, оплачиваемая из государственного бюджета, оказывается лицам латвийской службы.

Планируется, что пограничники Украины будут приниматься в помещении отделения "Дзинтари", им будет оказана психологическая поддержка и проведут занятия по физкультуре, а также обеспечено трехразовое питание.

Во время курса психологической поддержки украинские офицеры будут участвовать в индивидуальных психологических и спортивных мероприятиях в группах и индивидуально. Таким образом, потребуется дополнительное финансирование для покрытия расходов на питание, посещение бассейна и проживание.

Ожидается, что в июне в первую группу в Юрмале будет зачислено до 40 участников.

Дальнейший набор офицеров Государственной пограничной службы Украины планируется в группах до 12 человек. Всего в курсе психологической поддержки примут участие до 100 украинских пограничников.

Латвийская погранслужба предоставит транспорт для доставки украинцев с украинско-польской границы в Юрмалу и обратно на границу.

МВД Латвии требуется дополнительное финансирование в размере 59 157 евро для проведения курса психологической поддержки.

В целях более полного ознакомления с общим психологическим состоянием украинцев и корректировки занятий курса психологической поддержки в соответствии с потребностями, курс психологической поддержки для должностных лиц и сотрудников латвийских служб будет отложен. Набор латвийских групп запланирован на август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь.