Латвия опустилась на 22-е место в Европе по распространенности Covid-19 (+список стран ЕС с высокой заболеваемостью)

Из-за того, что в большинстве европейских стран ухудшается эпидемиологическая ситуация с Covid-19, Латвия за минувшие две недели опустилась на 22-е место по распространенности вируса среди стран Европейского сюза и Европейской экономической зоны.

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Еще на прошлой неделе Латвия по итогам двухнедельного кумулятивного показателя занимала 16-е место, а в середине июня в нашей стране была зафиксирована самая высокая заболеваемость Covid-19 в Евросоюзе.

По итогам недель с 5 по 18 июня кумулятивный показатель в Латвии составляет 27,7 случаев заболевания на 100 000 жителей.

Самый высокий уровень заболеваемости среди стран ЕС и Еврозоны на Кипре — 1483,6 случаев на 100 000 жителей, далее следуют Нидерланды и Испания (в каждом стране более 600 случаев на 100 000 жителей). Самый низкий показатель — в Польше: 3,1 случай на 100 000 жителей.

В Эстонии за последние две недели уровень инфицированности поднялся до 50,79 случаев на 100 000 жителей, в Литве — до 34,5 случаев.

В Латвии существенно снизился и 14-дневный показатель смертности от Covid-19. В конце прошлой недели он составлял 7,86 летальных исходов на один миллион жителей. Латвия по-прежнему остается в пятерке стран ЕС и Еврозоны с самой высокой смертностью от коронавируса. Высокая смертность констатирована также в Румынии, Болгарии, Греции и Португалии.

В Литве показатель смертность — 3,22 случая, в Эстонии — 0,75.

Латвия вместе с остальными странами Балтии находится в зеленой зоне государств с низким риском заразиться Covid-19. Эта карта для путешественников создана Европейским центром профилактики и контроля заболеваний -

В зеленой зоне все еще находится большинство стран Европейского региона. В темно-красной зоне риск, где у путешественников есть большой шанс заразиться — отдельные регионы Испании, Нидерландов, Греции. Просто в красной зоне — Португалия, Мальта, Ирландия, остальные регионы Испании, Нидерландов, Греции, а также Бельгия, Франция и Дания. В оранжевые зоне — ряд регионов Греции, Бельгии, Хорватии, Франции, Италии, Дании, Чехии, Швеции и Финляндии.