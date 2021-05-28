Латвия ослабляет ограничения. Что нужно знать людям с антителами и без?

Евросоюз вот-вот введет "зеленые паспорта", а Латвия уже сейчас ослабляет ограничения — в основном для привитых и переболевших, однако некоторые послабления коснутся и тех, у кого нет антител к Covid-19. Портал Delfi обобщает доступную информацию.

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Сертификат об иммунитете



Начиная с 1 июня на сайте www.Covid19sertifikats.lv можно будет запросить цифровой сертификат, подтверждающий наличие иммунитета к коронавирусу. С 15 июня эта система станет частью единого зеленого сертификата ЕС.

Сертификат будет доступен всем, кто за последние полгода переболел Covid-19 или завершил полный курс прививок.

Согласно первоначальным замыслам Евросоюза, сертификат должен иметь три части (без общего создания базы данных:

• программа, позволяющая государству-участнику создавать и выдавать сертификат Covid-19;

• приложение, загруженное на смартфоны жителей, которое позволяет хранить и предъявлять сертификат;

• приложение для проверки, которое будет доступно для распознавания этого сертификата.

Документ в бумажном формате можно получить в медучреждениях, а также в государственных и муниципальных центрах обслуживания клиентов. Предъявлять сертификат нужно будет вместе с документом, удостоверяющим личность.

До введения сертификата можно заполнить бланк о вакцинации на сайте Национальной службы здоровья.

Какие привилегии уже сейчас есть у вакцинированных и переболевших?



Уже сейчас люди с иммунитетом к Covid-19 могут собираться в количестве до 20 человек на рабочем месте, на репетициях и тренировках, не соблюдая дистанцию и не нося маски. При этом им не обязательно проводить регулярное тестирование на коронавирус, а если они были в контакте с переболевшим, не обязательно уходить на самоизоляцию, но необходимо сделать тест. Кроме того, можно не соблюдать самоизоляцию, возвращаясь в Латвию из других стран ЕС или Европейской экономической зоны, а также Великобритании и Швейцарии.



С 1 июня смогут работать привитые и переболевшие мастера сферы красоты



Уже с 1 июня смогут возобновить работу иммунные специалисты красоты, фотографы, арендаторы спортивного инвентаря и другие лица, оказывающие услуги развлечений и отдыха. В одном помещении сможет находиться один клиент и один специалист. В случае бани, сауны и фотостудий — один специалист и одно домохозяйство. Клиенты не обязаны быть вакцинированы.

Кроме того, с 1 июня привитым и переболевшим можно будет посещать близких в центрах социального ухода — но все посетители должны быть из одного домохозяйства.

С 15 июня люди с антителами смогут посещать мероприятия и спортклубы



С 15 июня привитые от Covid-19 и переболевшие за последние полгода смогут участвовать в публичных мероприятиях, устраивать свадьбы, посещать кафе, кино, концерты, клубы и получать другие услуги без масок и без соблюдения дистанции. Кроме того, иммунные жители смогут посещать спортивные клубы. В помещении могут собираться не более 20 человек с иммунитетом к коронавирусу. Они смогут не носить маски и не соблюдать дистанцию.

Работники этих кафе и культурных мест должны быть привитыми или переболевшими, а кафе должны обеспечить контроль и не впускать посетителей, которые не смогут подтвердить наличие иммунитета.

Эти правила все еще не распространяются на детей, поскольку детей в Латвии не прививают — планируется дополнить законодательство пунктами, регулирующими посещение спортивных занятий и мероприятий детьми.

Привитых и переболевших пустят смотреть хоккей



Зрители смогут посещать матчи чемпионата мира по хоккею с 1 июня. Зрители должны будут предъявить контролеру билетов персональный входной билет с именем пользователя, а также действующий документ, удостоверяющий личность, и действующий сертификат, который подтвердит факт вакцинации или того, что человек переболел коронавирусом.

Персонализированный входной билет будет действителен только вместе с указанным сертификатом и документом, удостоверяющим личность.

Зрители должны будут наблюдать за играми в защитных масках. Передвигаться по арене без защитных масок на лице будет строго запрещено. Количество зрителей будет ограничено — в Arēna Rīga не более 2660 человек, а в Олимпийском спортивном центре — до1058 человек.

Уличные кафе будут работать до полуночи



Вечером 27 мая большинство депутатов Сейма одобрили предложение разрешить работу кафе и ресторанов на открытом воздухе (летних террас) до полуночи, т.е. до 24 часов — ранее им было разрешено работать до девяти вечера. Учитывая "срочность" поправок, в настоящее время ожидается, что они вступят в силу в конце мая — начале июня.

Как и раньше, за одним столом могут находиться не более 10 человек, принадлежащих к двум или менее домохозяйствам, четверо из них могут быть совершеннолетними. Между столиками должно быть два метра либо разграничивающая стена. Работники и посетители должны быть в масках, за исключением тех моментов, когда посетители сидят за столом.

Какие еще послабления обсуждались



Министерство здравоохранения поддерживает предложение Министерства образования и науки разрешить устраивать на улице выпускные в пределах одного класса, а также разрешить проводить детские лагеря. Минздрав готов разрешить проведение выпускных на улице не более чем на два часа при участии 30 человек. В одной группе детского лагеря должно быть не более 20 человек, а все участники должны либо иметь иммунитет, либо регулярно проходить тестирование на Covid-19.

Министерство сообщения предлагает отменить запрет на неважные поездки в Латвию. Законопроект предусматривает, что полностью вакцинированные лица могут путешествовать в Латвию из ЕС, Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), Великобритании, Швейцарии и третьих стран, предъявляя перевозчику только подтверждение наличия прививки. При въезде из третьих стран полностью вакцинированные лица будут освобождены от обязанности повторного тестирования и самоизоляции.

Самоизоляция может стать обязательной и после стран с низкой заболеваемостью



Правительство может ввести новый метод контроля за приезжими, чтобы ограничить ввоз новых штаммов Covid-19. По словам эпидемиолога Юрия Перевощикова, без изменения стратегии контроля за приезжими невозможно будет узнать, из какой страны был привезен индийский или какой-то еще штамм. Следовательно, необходимо изменить действующую процедуру, когда необходимо соблюдать самоизоляцию при въезде из стран с высоким риском заражения Covid-19, но нет самоизоляции по приезде из стран, где показатели низкие. В качестве примера он привел Египет, где заболеваемость Covid-19 официально невысока, но очень часто там заражаются путешественники из Латвии.

Следовательно, нужно разработать новый порядок, согласно которому самоизоляция не будет требоваться для тех, кто был вакцинирован или переболел, но будет обязательной для всех остальных.

Латвия поднялась на третье место по заболеваемости Covid-19 в Европе



Эпидемиологическая ситуация в Латвии улучшается, но в других странах заболеваемость коронавирусом падает еще быстрее. Неделю назад Латвия была на пятом месте. По оценкам ситуации за предыдущие две недели (с 10 по 23 мая), кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения в Латвии составляет 366 случаев. Выше, чем в Латвии, этот показатель был в Литве и Швеции, а Нидерланды немного отстают от Латвии. Самый высокий уровень инфицирования коронавирусом в настоящее время зафиксирован в Литве — 467,4 случая на 100 000 населения, а самый низкий на Мальте — 9,3 случая на 100 000 населения.

