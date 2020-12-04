Латвия останавливает регулярные пассажирские перевозки в Литву из-за Covid-19
Foto: LETA

Латвия запрещает регулярные пассажирские перевозки в те страны ЕС, где кумулятивная заболеваемость вдвое превышает средний уровень по ЕС. С понедельника регулярные пассажирские перевозки будут запрещены в Литву, Андорру, Люксембург, Хорватию и Сан-Марино.

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Средняя кумулятивная заболеваемость в Евросоюзе снизилась до 506,9 случаев на 100 000 человек, соответственно, из Латвии нельзя поехать регулярным рейсом в те страны, где она выше 1013,8 случаев на 100 000 человек.

Самоизоляцию нужно соблюдать, возвращаясь из тех стран, где она выше 50 случаев на 100 000 человек. Ниже заболеваемость только в Ватикане, хотя на прошлой неделе в список входила еще и Исландия.

Из стран за пределами ЕС и Европейской экономической зоны в Латвию можно свободно, без последующей самоизоляции, въезжать из Японии, Руанды, Австралии, Новой Зеландии, Таиланда и Сингапура. На прошлой неделе в список входил еще и Уругвай.

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