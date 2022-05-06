Латвия осудила антисемитские высказывания МИДа России в адрес Левитса

Министерство внутренних дел Латвии осудило "недипломатические и антисемитские" высказывания представителей российского МИДа в адрес президента страны Эгилса Левитса. Об этом МИД Латвии сообщает в своем профиле в твиттере.

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В четверг во время встречи с послом России Михаилом Ваниным представители МИДа Латвии также заявили о том, что посольство РФ занимается разжиганием ненависти в социальных сетях.

3 мая МИД России опубликовал статью "Об антисемитизме", в которой обвинил Израиль в поддержке "неонацистского режима в Киеве". В этой статье, кроме всего прочего, упоминается, что Эгилс Левитс имеет еврейские корни, но это не мешает ему "успешно прикрывать реабилитацию Wаffen SS в своей стране".

Ранее, 1 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью итальянскому телеканалу Mediaset, что "у Гитлера была еврейская кровь", а "самые ярые антисемиты, как правило, евреи". Эти слова были произнесены в контексте того, что власти Украины якобы поддерживают нацистов, несмотря на еврейское происхождение президента Владимира Зеленского.

Власти Израиля обвинили Лаврова во лжи и расизме. Главный раввин России Берл Лазар назвал слова Лаврова "шокирующими" и предложил министру извиниться за них.

5 мая президент России Владимир Путин извинился перед премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом за слова главы Сергея Лаврова. Об этом со ссылкой на МИД Израиля сообщает Haaretz. Беннет принял извинения и поблагодарил Путина за разъяснение позиции в отношении израильского народа и памяти Холокоста, пишет издание.