Латвия отказала в убежище россиянину, бежавшему от службы в армии

Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) и суд отказали в предоставлении убежища в Латвии гражданину России, который утверждал, что российские власти хотели насильно отправить его воевать в Украину. Об этом сказано в публично доступном приговоре суда.

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В июле прошлого года гражданин России прибыл в Латвию самолетом из Грузии и попросил убежища. Мужчина утверждал, что российские власти хотели насильно отправить его воевать в Украину. По словам россиянина, задним числом был составлен контракт от его имени, его якобы вызывали в военный комиссариат, где пригрозили, что в случае отказа ехать на войну, замучают до смерти.

В материалах дела сказано, что еще в 2012 году в связи с угрозой возбуждения уголовного дела и тюремного заключения россиянин подал прошение о предоставлении убежища в Польше. Не дожидаясь решения, мужчина решил отправиться во Францию, где также подал прошение о предоставлении убежища, но получил отказ.

Пока заявитель оставался в Евросоюзе, его семья в Чечне подвергалась повышенному вниманию со стороны властей. Сестру и младшего брата мужчины несколько раз вызывали на допросы. После одного из таких допросов брат не пришел домой, а матери прислали фотографию якобы трупа брата.

С 2017 по 2021 год заявитель отбывал тюремный срок во Франции за насилие в семье, а позже - за кражу, хотя и не признал себя виновным.

Весной 2021 года после освобождения мужчина был депортирован из Франции в Россию, где, по его словам, подвергался допросам, пыткам и вымогательству денег, в том числе насилию сексуального характера, со стороны представителей российских, а затем и чеченских властей.

В декабре 2021 года мужчина уехал в Турцию, там он некоторое время работал, пока его не задержали за нарушение иммиграционных правил. Летом 2022 года мужчина отправился из Турции в Грузию с целью выехать к проживающей в Латвии супруге. Затем он собирался попросить в Латвии убежища.

В Латвии решением УДГМ мужчине было отказано в предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса.

По информации УДГМ, мужчина не представил никаких доказательств сексуального насилия над ним в Чечне. В целом его объяснения тоже были противоречивы. Россиянин по-разному описывал пережитое им в Чечне сексуальное насилие, давал двоякие сведения о месте своего проживания во Франции.

"Объяснения гражданина РФ противоречат представленным им доказательствам. Ввиду вышеизложенного есть основания сомневаться в достоверности сведений, предоставленных заявителем, а доверять мужчине вообще нет оснований", - сказано в решении УДГМ.

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Не согласившись с решением УДГМ, россиянин обратился в районный административный суд, который отклонил заявление.

В своем решении суд сослался на заключение Службы Госбезопасноси Латвии, в котором указывалось, что мужчина мог умышленно исказить информацию и факты своей биографии с целью обеспечения более благоприятных условий для ходатайства о предоставлении убежища.

В заключении СГБ отмечается, что предоставление заявителю статуса беженца или альтернативного статуса может угрожать безопасности государства и общества (причастность к преступной деятельности и контактах с исламскими экстремистскими организациями).

Латвийский суд установил, что мужчина никогда не проходил срочную военную службу в России. Заявитель не указал, что получил повестку о зачислении на российскую военную службу в связи с объявленной частичной мобилизацией. Кроме того, суд не располагает информацией о существовании в России и Чечне практики негласного заключения договоров о согласии лица на участие в боевых действиях в Украине против истинной воли этих лиц.