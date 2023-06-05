Латвия отказала в убежище россиянину, который утверждал, что его могут отправить воевать в Украину

Латвия фактически отказала в предоставлении убежища родившемуся в Латвии гражданину России, который утверждал, что российское государство хочет отправить его воевать в Украину. Об этом свидетельствует решение суда, сообщает LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В мае прошлого года 47-летний гражданин России обратился в Государственную пограничную службу с заявлением о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса в Латвии. Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) отказало в предоставлении убежища, и мужчина обратился в суд, который также отклонил ходатайство.

В феврале этого года гражданин России снова обратился к властям с заявлением о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса. Мужчина заявил, что не может вернуться в Россию, где в случае отказа от мобилизации ему грозит тюремное заключение; к тому же возвращаться ему некуда, так как в России нет родственников, нет связи с бывшей женой и детьми. УДГМ оставило повторное заявление без рассмотрения.

В апреле мужчина снова обратился в суд. В заявлении он утверждал, что родился в Латвии, в Латвии живут его родители, нуждающиеся в поддержке. Решение отказаться от статуса негражданина Латвии и принять российское гражданство было принято в свое время в связи с семейными обстоятельствами и работой.

Мужчина разведен, у него трое детей, которые живут с матерью в России. После развода он решил вернуться жить в Латвию. Также у мужчины нет ни собственности в России, ни каких-либо иных связей с этой страной, поэтому ему некуда возвращаться в России, а значит, человек будет оставлен без возможностей обеспечить свои основные потребности, что считается опасной для жизни ситуацией.

По словам мужчины, выдворение из Латвии нарушило бы и его право на личную и семейную жизнь, поскольку он живет с родителями и поддерживает их материально.

Он также заявил, что не поддерживает агрессию России против Украины. Возвращение в Россию поставило бы под угрозу его свободу и права человека. Отказавшись от мобилизации и участия в боевых действиях на территории Украины, мужчина может быть арестован и наказан за свою политическую позицию.

Суд отклонил ходатайство о возложении на УДГМ обязанности повторно рассмотреть просьбу о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса в Латвии.

Одним из доводов суда было то, что, согласно выводам УДГМ, в настоящее время в России нет широкомасштабного насилия или внутреннего вооруженного конфликта, которые могли бы представлять серьезную индивидуальную угрозу жизни и здоровью гражданских лиц, в толковании закона об убежище.