Латвия отказала в убежище россиянке, которая является противником путинского режима и войны в Украине

Латвия отказала в убежище гражданке России, которая заявила, что является противником режима Владимира Путина и войны в Украине.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Осенью прошлого года россиянка обратилась в Государственную пограничную охрану с заявлением о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса. В своем заявлении, анкете и личном собеседовании женщина отметила, что просит политического убежища. Женщина уехала из России вместе со своим супругом, который был призван в армию, но не хотел участвовать в войне в Украине, свидетельствует публично доступное решение Административного районного суда.

Она также выступает против режима Путина, против войны и против мобилизации.

Весной этого года решением Управления гражданства и миграции (PMLP) женщине было отказано в предоставлении убежища или альтернативного статуса. У PMLP нет оснований утверждать, что женщина была членом какого-либо политического движения или партии, кандидатом на выборах, участником публичных дебатов или острым критиком существующего режима и власти в России.

Также женщина не проявляла политической активности, не участвовала в митингах и публично не выражала свое политическое мнение. Ее политическую активность можно оценить как низкую, и поэтому нет оснований полагать, что ее опасения политически мотивированных преследований в России объективно оправданы.

Не согласившись с решением PMLP, женщина обратилась в Административный районный суд, не указав причин.

Из решения суда следует, что женщина въехала в Латвию вместе со своим супругом, гражданином России, который был вынужден покинуть Россию из-за того, что в октябре 2022 года получил повестку на военную подготовку в Военном комиссариате.

Они выехали из России в Грузию, поскольку муж женщины является грузином по происхождению. Пробыв две недели в Грузии, на фоне слухов о том, что гражданам России в убежище в Грузии может быть отказано, женщина решила с супругом лететь в Латвию и просить убежища здесь. Однако в Латвии супруг женщины скончался.

Из указанных обстоятельств суд установил, что у женщины и ее супруга с начала процедуры предоставления убежища были разные мотивы — супруг хотел избежать от предстоящей военной службы, а женщина просьбу об убежище мотивировала политическими взглядами — против путинского режима, против войны, против мобилизации.

Суд не счел, что страх женщины перед политически мотивированным преследованием со стороны российских властей в связи с ее политическими взглядами был объективно оправдан. С учетом вышеизложенного ходатайство было отклонено в части, касающейся предоставления статуса убежища.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В конце прошлого года представители PMLP заявили агентству LETA, что согласно сложившейся практике Административный районный суд лишь в очень редких случаях менял решение PMLP о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса. Такие судебные решение были вынесены в отношении граждан различных третьих стран.