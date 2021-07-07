Латвия отказала в выдаче Белоруссии оппозиционного политика Цепкало

Генеральная прокуратура Латвии отказала Белоруссии в экстрадиции белорусского оппозиционного политика Валерия Цепкало.

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Пресс-секретарь прокуратуры Уна Реке сообщила агентству LETA, что соответствующее решение принято 28 июня.

Комментариев о причинах отказа прокуратура не предоставила.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и министр юстиции Янис Борданс в начале февраля заявили, что требование об экстрадиции белорусского оппозиционного политика должно быть отклонено.

Уголовно-процессуальный закон гласит, что Латвия может отказать в выдаче лица, если выдача запрашивается в связи с политическими преступлениями, если запрос о выдаче направлен на преследование или наказание лица из-за его национальности или политических убеждений или имеются обоснованные причины полагать, что права лица могут быть нарушены.

Выдача лица также не допускается, если выполнение запроса о выдаче может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим существенным интересам Латвийского государства.

Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало на родине обвиняется в ряде коррупционных преступлений, в том числе в получении взятки в особо крупном размере. Он покинул страну в июле прошлого года после получения информации о готовящемся задержании. Цепкало и его жена Вероника в настоящее время находятся в Латвии.

В феврале этого года Следственный комитет Белоруссии потребовал экстрадиции Цепкало из Латвии.