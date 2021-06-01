Латвия отказалась покупать совместно с Эстонией противокорабельные ракеты

Латвия отказалась участвовать в совместной с Эстонией закупке противокорабельных ракет, сославшись на нехватку средств, поэтому эстонским Силам обороны придется покупать вооружение самим.

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Об этом BNS сообщила во вторник пресс-служба Министерства обороны Эстонии со ссылкой на министра обороны Калле Лаанета, по словам которого Силы обороны в предстоящие четыре года продолжат развитие военно-морских сил страны. В рамках соответствующего плана предполагается закупить для ВМС Эстонии противокорабельные ракеты и морские мины. Предполагаемая сумма расходов составит 56 млн евро.

Калле Лаанет сообщил, что латвийская сторона отказалась участвовать в совместном с Эстонией тендере по покупке ракетного вооружения. Министр обороны Латвии сослался на нехватку у его страны денег на такую покупку, добавил Лаанет.

Канцлер Министерства обороны Кусти Сальм сказал, что теперь, когда Эстонии придется в одиночку закупать ракеты, эта покупка может обойтись стране дороже.

По словам командующего Силами обороны, имеет смысл закупать ракеты, поражающие за сотни километров и будет хорошо, если Латвия и Литва сделают то же самое, поскольку это станет шагом вперед в обороноспособности всего региона.

Херем добавил, что в ситуации военного конфликта страны Балтии могли бы гораздо лучше поддерживать друг друга, используя противокорабельные ракетные комплексы и безоткатные орудия, нежели танковые батальоны, которые больше предназначены для действий на территории своей страны.

Он отметил, что если одна из стран Балтии закупит тот или иной вид вооружения на несколько лет раньше или позже своих соседей — либо приобретет вооружение другого изготовителя, это решающего значения для обороноспособности не будет иметь.