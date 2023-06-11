Латвия отказалась рассматривать прошение российского режиссера о предоставлении убежища
Foto: LETA

Латвия отказалась рассматривать прошение о предоставлении убежища, поданное режиссером из России Сергеем Щипицыным. Ранее режиссер заявил, что не поддерживает войну РФ против Украины и выразил готовность интегрироваться в латвийское общество.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Теперь определиться с убежищем для российского режиссера должна будет Франция, сообщает агентство LETA.

В общедоступном решении Административного районного суда от 1 июня указано, что гражданин РФ въехал на территорию ЕС через Эстонию 30 августа 2022 года. С собой у него был российский паспорт и шенгенская виза категории "С", выданная Францией, сроком действия со 2 июня 2022 года по 1 июня 2023 года.

В приговоре суда не указывается имя человека, но агентство LETA выяснило, что речь идет о театральном режиссере Сергее Щипицыне из Санкт-Петербурга, спектакли которого ставятся в латвийских и российских театрах.

15 ноября 2022 года Щипицын обратился в Госпогранохрану с заявлением о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса в Латвии. В апреле этого года Совет по гражданству и миграции (PMLP) принял решение о переводе запроса мужчины во Францию. Решение принято на основании Регламента Европарламента.

Не согласившись с решением администрации, россиянин обратился в районный административный суд. Он утверждал в суде, что у него нет паспорта гражданина РФ, так как тот был оставлен в Госпогранслужбе. А вместо паспорта ему выдали удостоверение лица, ищущего убежища в Латвии.

Сергей Щипицын не согласился с решением PMLP еще и потому, что у него есть возможность трудоустройства в Латвии. Он является режиссером, ранее работал в латвийских театрах: в 2009 году - в Риге, в 2017 году - в Валмиере, в 2019 году - в Лиепае. А 18 мая этого года в Цесисском Малом театре состоялась премьера пьесы "Восстание". В Цесисском театре хотят продолжить сотрудничество с режиссером.

Кроме того, в настоящее время Щипицын ведет переговоры с резекненским театром "Joriks", где в сентябре этого года предполагается поставить новый спектакль. Помимо этого идут переговоры с представителями Рижского русского театра им.М.Чехова, а также с Лиепайским и Валмиерским театрами.

Щипицын утверждает, что ему есть где жить в Латвии, он изучает латышский язык и готов сдавать экзамен по государственному языку. По словам режиссера, он не может вернуться в Россию по политическим причинам, поскольку не поддерживает войну России против Украины. Именно поэтому заявитель покинул Россию 29 августа 2022 года и не хотел, чтобы его налоги направлялись на поддержку боевых действий.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Другая причина, по которой соискатель не может вернуться в Россию, — специфическая профессиональная деятельность. По мнению Щипицына, в РФ ему не удастся реализовать себя в своей профессии, поскольку власти его будут преследовать, у него не будет средств к существованию, возможно, его ждут репрессии или тюрьма.

Несмотря на доводы заявителя, Латвийский суд отклонил заявление российского театрального режиссера об отмене решения PMLP.

В суде отметили, что Франция, как член ЕС, в целом способна обеспечить защиту прав лиц на своей территории: Франция считается безопасной страной и может предоставить политическое убежище. Из материалов дела следует, что PMLP получил ответ от компетентного французского органа, взявшего на себя ответственность за рассмотрение ходатайства заявителя о предоставлении убежища.

Оценивая материалы дела, суд не подтвердил наличие объективных препятствий для того, чтобы Шипицын начал изучение французского языка в случае необходимости, тем самым интегрируясь во французское общество.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (8) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
TSI - лучшее место для учебы
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Sievieti pārliecina, ka viņa nekam neder. Saruna ar psiholoģi
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā