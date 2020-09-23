Латвия отказывается признавать Лукашенко президентом Беларуси после тайной инаугурации
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Латвия не считает, что сегодняшняя церемония инаугурации узаконивает и уполномочивает Александра Лукашенко на посту президента Беларуси в шестой раз, заявило агентству LETA Министерство иностранных дел Латвии.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Пресс-секретарь МИД Янис Бекерис указал, что по мнению МИДа, этот шаг лишь углубляет политический кризис в Беларуси. Президента страны может выбрать только народ Беларуси путем свободных и честных выборов в присутствии международных наблюдателей. МИД повторно указал, что выборы президента Беларуси не были честными и свободными, а Латвия не считает Лукашенко законным президентом.

В МИД указали, что Латвия "оставила открытыми дипломатические каналы для сотрудничества с Беларусью на техническом уровне".

Как уже сообщалось, 23 сентября во Дворце Независимости в Минске прошла инаугурация президента Беларуси Лукашенко, чей срок полномочий истекает 5 ноября. Мероприятие держалось в тайне. На инаугурацию были приглашены несколько сотен человек, сообщает официальное новостное агентство Беларуси Белта, однако фотографии с мероприятия не опубликованы.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

38

Source

rus.DELFI.lv

Tags

президент Беларуси МИД Александр Лукашенко Беларусь Латвия
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
В ходе учений проверили готовность служб к ликвидации последствий загрязнения в порту
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью