Латвия отказывается признавать Лукашенко президентом Беларуси после тайной инаугурации

Латвия не считает, что сегодняшняя церемония инаугурации узаконивает и уполномочивает Александра Лукашенко на посту президента Беларуси в шестой раз, заявило агентству LETA Министерство иностранных дел Латвии.

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Пресс-секретарь МИД Янис Бекерис указал, что по мнению МИДа, этот шаг лишь углубляет политический кризис в Беларуси. Президента страны может выбрать только народ Беларуси путем свободных и честных выборов в присутствии международных наблюдателей. МИД повторно указал, что выборы президента Беларуси не были честными и свободными, а Латвия не считает Лукашенко законным президентом.

В МИД указали, что Латвия "оставила открытыми дипломатические каналы для сотрудничества с Беларусью на техническом уровне".

Как уже сообщалось, 23 сентября во Дворце Независимости в Минске прошла инаугурация президента Беларуси Лукашенко, чей срок полномочий истекает 5 ноября. Мероприятие держалось в тайне. На инаугурацию были приглашены несколько сотен человек, сообщает официальное новостное агентство Беларуси Белта, однако фотографии с мероприятия не опубликованы.