Латвия откроет въезд туристам из России: для путешествия понадобится отрицательный тест Covid-19
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

При выполнении определенных требований в Латвию можно будет приехать из России, сообщил порталу Delfi парламентский секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Янис Бекерис.

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По словам Бекериса, для въезда подойдет отрицательный результат теста на Covid-19. Процесс выдачи виз останется прежним, для получения разрешения на въезд тест не понадобится.

Представитель МИД указал, что в целом будет изменен существующий механизм и Латвия откажется от списка безопасных и небезопасных стран до дальнейших решений правительства.

Ранее агентство LETA сообщало, что после окончания чрезвычайного положения, то есть с 1 марта, будут отменены требования о соблюдении самоизоляции после въезда в Латвию, предусматривают утвержденные правительством поправки в правилах о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19.

Как пояснили в Минздраве, при нынешней заболеваемости в Латвии завозные случаи не создают дополнительной нагрузки для безопасности общества.

При этом сохраняются условия выдачи и использования цифровых ковид-сертификатов ЕС, то есть сохраняется условие, что въезд в Латвию возможен только при предъявлении сертификата о вакцинации, перенесенном заболевании или тесте, если лицо въезжает из страны, не присоединившейся к системе сертификатов ЕС.

Сертификаты не требуются для детей в возрасте до 12 лет.

В целях уменьшения путаницы для пассажиров изменен общий подход к эпидемиологической безопасности — Латвия откажется от деления стран на группы риска, но сохранит контроль медицинских документов.

Также будет приостановлено использование платформы Covidpass.lv.

В то же время Центр профилактики и контроля заболеваний продолжит публиковать на своем веб-сайте списки стран по заболеваемости Covid-19, чтобы выявлять страны особо высокого риска.

Поправки предусматривают особые меры безопасности при въезде из таких стран, например, запрет на въезд без уважительной причины, тест на въезде в Латвию. Это могут быть, например, страны, где выявляются новые штаммы Covid-19.

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