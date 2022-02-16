Латвия откроет въезд туристам из России: для путешествия понадобится отрицательный тест Covid-19

При выполнении определенных требований в Латвию можно будет приехать из России, сообщил порталу Delfi парламентский секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Янис Бекерис.

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По словам Бекериса, для въезда подойдет отрицательный результат теста на Covid-19. Процесс выдачи виз останется прежним, для получения разрешения на въезд тест не понадобится.

Представитель МИД указал, что в целом будет изменен существующий механизм и Латвия откажется от списка безопасных и небезопасных стран до дальнейших решений правительства.

Ранее агентство LETA сообщало, что после окончания чрезвычайного положения, то есть с 1 марта, будут отменены требования о соблюдении самоизоляции после въезда в Латвию, предусматривают утвержденные правительством поправки в правилах о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19.

Как пояснили в Минздраве, при нынешней заболеваемости в Латвии завозные случаи не создают дополнительной нагрузки для безопасности общества.