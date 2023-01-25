Латвия отправит Украине очередной груз военной техники

Латвия отправит в Украину очередную партию военной техники, сообщили организаторы отправки.

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Сегодня в здании 19-го батальона боевого обеспечения Земессардзе в Улброке состоится мероприятие по отправке первой партии техники.

В нем примут участие министр обороны Инара Мурниеце, посол Украины в Латвии Александр Мищенко, бывший командующий Национальными вооруженными силами Латвии Раймонд Граубе, руководитель Ziedot.lv Рута Диманта, представитель LV-Teh Угис Свиридо, представитель Global Wolf Motors Клавс Ашманис и представители вооруженных сил Украины.

В ноябре прошлого года фонд Ziedot.lv начал кампанию по сбору средств "Хорошие новости". В течение двух месяцев в ходе кампании было пожертвовано 439 768 евро, которые пойдут на закупку произведенной в Латвии военной техники и снаряжения.

Министерство обороны сообщило в начале января, что поддержка, которую Латвия оказывает Украине, составила 0,93% от ВВП, или более 314 млн евро. Из этой суммы примерно 300 млн евро - это военная поддержка, оказанная латвийским правительством Украине, а остальная часть - средства, пожертвованные латвийцами. Военная помощь Латвии Украине состоит из боеприпасов, противотанковых средств, зенитно-ракетных комплексов "Stinger", беспилотных летательных аппаратов, самоходных гаубиц, вертолетов, топлива, индивидуального снаряжения, сухих пайков для солдат и других необходимых предметов.

Минобороны совместно с организацией "Предприниматели за мир" реализует инициативу, цель которой - собрать пожертвования в размере более 7 млн евро для поставок военной техники, бронежилетов, бронированных машин скорой помощи, технологических решений и других видов военной помощи для вооруженных сил Украины, таких как бинокли и приборы ночного видения.

Также при поддержке Министерства обороны в Украину регулярно доставляется разнообразная гуманитарная и медицинская помощь, которая организована в сотрудничестве с Ziedot.lv и движением "Предприниматели за мир".

В свою очередь в рамках акции "Твиттер-конвой" солдатам ВСУ уже передано более 900 внедорожников.