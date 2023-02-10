Латвия отправит в Турцию одеяла и отапливаемые палатки
Foto: AP/Scanpix/LETA

Латвия планирует отправить в пострадавшую от землетрясения Турцию одеяла и отапливаемые палатки – об этом говорится в проекте распоряжения правительства, подготовленном Министерством внутренних дел (МВД).

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МВД получило от посольства Турции в Латвии информацию о том, что крайне необходимы одеяла, обогреватели и палатки.

Государственная пожарно-спасательная служба подготовит три зимние обогреваемые палатки, пять осветительных комплектов и 30 металлических катушек с кабелями, а Служба неотложной медицинской помощи подготовит пять одеял.

Затраты на восстановление ресурсов материального резерва государства составят 189 000 евро, а расходы на транспортировку помощи — 11 000 евро.

Уже сообщалось, что Латвия также планирует предоставить Турции 70 000 евро на борьбу с последствиями землетрясения.

Число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии продолжает расти и превысило 21 000 человек, надежды найти выживших под обломками зданий уменьшаются.

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