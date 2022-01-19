Латвия отправит в Украину "товары летального и не летального характера"

В ближайшее время Латвия доставит в Украину товары летального и нелетального характера, подтвердил министр обороны Артис Пабрикс. Об этом сообщает агентство LETA.
Министр рассказал журналистам, что перечень товаров преднамеренный, но более подробную информацию медиа получат после того, как груз прибудет в Украину.
Груз будет содержать как товары латвийского производства, так и товары из запасов оборонной сферы. Пабрикс не прокомментировал, что такое "летальный" и "нелетальный" характер.
Министр также сообщил, что Латвия не планирует отправлять в Украину своих военных.
В последние месяцы наблюдается усиление российского присутствия у границ Украины. США и ЕС пригрозили России жесткими экономическими санкциями в случае нападения на Украину.