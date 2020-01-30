Латвия отправляет в Ирак еще двоих военных, а чуть позже отправит еще нескольких

Латвия укомплектовала следующий контингент для антитеррористической операции в Ираке, но пока нет ясности о том, когда Латвия возобновит обучение сил безопасности Ирака.

Сегодня командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш встретился с военнослужащими, которое в ближайшее время отправятся выполнять служебные обязанности в операции "Inherent Resolve" против террористической организации "Исламское государство".

Калниньш рассказал, что двое военных латвийского контингента отправятся в Ирак уже в ближайшее время, чтобы перенять функции. Остальные отбудут в Ирак после того, как датский контингент возобновит обучающую миссию в этой стране.

Как сообщалось, 23 января Сейм постановил продлить до 1 февраля 2022 года срок участия НВС в международной операции против террористической организации "Исламское государство" в Ираке.

Министр обороны Артис Пабрикс пояснил депутатам, что представители Латвии обучают иракских военнослужащих, но непосредственно в боевых действиях не участвуют. Ранее Литва уже решила продлить срок своего участия в миссии. Если в ситуации с обучающей миссией что-то изменится, латвийские военнослужащие вернутся на родину.

Как сообщалось, Иран в начале января обстрелял ракетами две иракские авиабазы, на которых размещены американские военные и военные других стран. Обстрел стал первой атакой Ирана в мести США за убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани. На одной из баз находились и латвийские военнослужащие.

В Ираке находились шестеро латвийских солдат, однако из-за обострения ситуации они были переведены в Кувейт.