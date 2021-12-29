Латвия передала в дар другим странам полмиллиона доз вакцин от Covid-19

К середине декабря Латвия получила более 3,6 млн доз вакцин от Covid-19 и пожертвовала 545 200 доз другим странам - Тунису, Молдове, Албании, Кении, Грузии и Вьетнаму, в то время как Европейский союз в целом передал в дар более 134 млн доз вакцин, говорится в годовом отчете министра иностранных дел Эдгара Ринкевича о проделанной и запланированной работе во внешней политике страны.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В отчете министр отмечает, что переговоры Европейской комиссии (ЕК) с производителями вакцин обеспечили равный доступ к вакцинам от Covid-19 для всех стран ЕС.

Ринкевич отмечает, что цифровой сертификат Covid-19, созданный в середине этого года, позволил возобновить безопасные путешествия как в ЕС, так и в третьи страны, которые присоединились к единой системе сертификатов. В настоящее время, по словам министра, созданная ЕС система объединяет 55 стран. Он подчеркивает, что Латвия будет выступать за единый срок действия сертификата во всех странах-членах ЕС, отталкиваясь от завершения полного курса вакцинации и факта получения бустерной вакцины.

В отчете говорится также о том, что с целью восстановления экономики Латвии и повышения устойчивости общества, чтобы преодолеть негативные последствия пандемии Covid-19 для экономики, в 2021 году была начата реализация Инструмента восстановления ЕС. Латвия была одной из первых стран-участниц, разработавших и согласовавших план восстановления национальной экономики, и получила первый транш финансирования.

Всего Латвия получит 1,82 миллиарда евро в виде грантов.