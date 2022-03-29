Латвия передаст Украине две машины "скорых" и 200 носилок
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В ближайшее время Латвия передаст Украине две машины скорой помощи и 200 носилок для транспортировки раненых, во вторник решило правительство.

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Реагируя на просьбу Украинской службы чрезвычайных ситуаций, Служба неотложной медицинской помощи пожертвует больнице в Борисполе два автомобиля Mercedes Benz Sprinter, в свою очередь, из материальных резервов сферы здравоохранения будет выделено 200 носилок.

Оказывая помощь, Минздрав Латвии строго придерживается принципа - отправлять только необходимое, а также выбирать самые короткие пути доставки и централизацию, чтобы уменьшить административное бремя и не создавать хаос.

Минздрав призывает каждого, кто хочет помочь жителям Украины жертвуя, делать это координировано. Информация о том, как можно помочь, доступна на домашней странице Министерства внутренних дел. Информация о помощи украинской армии размещена на домашней странице Министерства обороны.

Ранее Украине из госрезервов Латвии были пожертвованы антибиотики, медицинские маски и перчатки и другие медтовары.

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