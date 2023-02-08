Латвия передаст Украине медоборудование на общу сумму в почти 378 000 евро

Поддержка Латвией жителей Украины и здравоохранения будет продолжаться до победы Украины в войне, подчеркнула министр здравоохранения Лига Меньгелсоне во время встречи с послом Украины в Латвии Александром Мищенко.

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Министр и посол говорили о будущей поддержке Латвии в сфере гуманитарной помощи и лечения и реабилитации раненых на войне украинских солдат в латвийских медицинских учреждениях, сообщили LETA в Министерстве здравоохранения.

Меньгелсоне подтвердила поддержку Латвии для Украины и сообщила о ходе подготовки очередной партии медицинского оборудования. Украине будут переданы инфузионные насосы, аппараты ИВЛ, мониторы пациентов — всего 185 единиц на общую сумму в почти 378 000 евро. Медоборудование будет поставлено в Украину с использованием Механизма гражданской защиты Европейского союза.

В свою очередь, Мищенко поблагодарил Латвию за оказанную поддержку и лечение и реабилитацию украинских солдат. Именно в сфере реабилитации планируется усилить сотрудничество, не только обеспечивая реабилитацию раненным, но и передавая опыт латвийских реабилитологов украинским медикам.

Как сообщалось ранее, в прошлом году Латвия помогла Украине медицинскими устройствами, лекарствами, автомобилем скорой помощи, носилками, микроскопами, одеялами из фольги, а также предоставила лечение психосоциальную поддержку украинцам на сумму более двух миллионов евро.

Кроме того, в прошлом году в Латвию было доставлено около 130 раненых украинских солдат. Им была оказана медицинская помощь. Солдат принимают и лечат в трех медучреждениях — Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS), Больнице травматологии и ортопедии и Национальном реабилитационном центре "Вайвари".

В прошлом году RAKUS оказала стационарную помощь 43 украинским военнослужащим, а Больница травматологии и ортопедии — 12. Раненые прошли необходимые обследования, получили консультации врачей и медицинских специалистов для определения дальнейшей тактики лечения. После общего осмотра пострадавшие в результате войны в Украине пациенты попадают в отделения больниц, врачи проводят хирургические операции и послеоперационные реабилитационные мероприятия, оказывают необходимый медицинский уход.

В свою очередь, в "Вайвари" курс реабилитации прошли 89 солдат, а также ряд пострадавших в ходе военных действий мирных жителей. Солдатам была обеспечена реабилитация при множественных и комбинированных функциональных нарушениях после политравм с повреждениями центральной и периферической нервной системы, в том числе с повреждением спинного мозга, осложненными переломами костей. В случаях с ампутациями было предоставлено протезирование — подготовка ампутационного стебля, изготовление протезов и обучение пациента пользованию протезом.

Латвия и в будущем планирует помогать раненым украинским солдатам. В основном идет сотрудничество между латвийскими и украинскими больницами, оценивается состояние пациентов, необходимые медицинские услуги и организуется медицинский транспорт. Планируется, что медицинские услуги и реабилитацию смогут получить около 120 украинских военнослужащих.