После перехода на вертолеты "Black Hawk" Латвия передаст Украине вертолеты советского производства.

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Согласно плану развития Национальных вооруженных сил (НВС), первые два новых вертолета "Black Hawk" уже доставлены в Латвию, а до конца этого года ожидается поставка остальных. В целом в США заказано четыре вертолета "Black Hawk".

Также для нужд армии приобретены самолеты "Tarragon", которые могут использоваться для разведки и симуляции авиационной поддержки на различных учениях.

Таким образом, Латвия в этом году сможет передать Украине последние имеющиеся в распоряжении НВС вертолеты серии "Ми", сообщили в Министерстве обороны. Прошлым летом Латвия уже передала Украине два вертолета "Ми-17" и два "Ми-2".

Литва на этой неделе также сообщила, что отдаст Украине в рамках нового пакета помощи вертолеты "Ми-8".