Латвия передаст украинской полиции и оборонным структурам 50 автомашин и другую технику
Foto: LETA

Латвия в ближайшее время примет решение о передаче украинской полиции и оборонным структурам 50 автомобилей, генераторов, дронов и обмундирования.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как сообщили в МВД, Госполиция следит за текущей ситуацией в Украине и поддерживает контакты с Национальной полицией Украины, Министерством обороны Украины и группой специального назначения Национальной гвардии Украины. Оценив поступившие просьбы о помощи, полиция решила, что этим украинским структурам нужна дополнительная помощь, поскольку они работают в условиях беспрецедентной войны.

Изучив списки запрошенных технических средств, был сделан вывод, что Государственная полиция может оказать техническую поддержку, передав 50 автомобилей, два беспилотных летательных аппарата, одну мобильную электростанцию, три генератора и 567 предметов форменной одежды старого образца.

Транспортные средства, дроны, мобильная электростанция и генераторы были в употреблении, но их техническое состояние удовлетворительное. Предметы обмундирования старого образца не использовались и находятся в хорошем состоянии, сообщили в МВД.

Автомобили были выпущены в период с 2004 по 2016 год. Несколько транспортных средств — микроавтобусы.

Для передачи техники Украине требуется решение правительства.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Что нужно подростку, чтобы успешно и без стресса выучить учебный материал
Потенциал ветровой энергии в Латвии: насколько это реально и сколько стоит
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Подавленность и слабость. Невролог объясняет, зачем в рацион нужно включить омега-3
Будни курьера — какие они?
Что нужно подростку, чтобы успешно и без стресса выучить учебный материал
Кардиолог: Доказана эффективность омега-3 в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
Новые горизонты рекламного контента. Delfi Brand Studio – 4 года