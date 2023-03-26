Латвия перешла на летнее время
Foto: Pixabay

Сегодня в 3 часа ночи Латвия перешла на летнее время с переводом часов на один час вперед, сообщает Министерство экономики.

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Изменение времени происходит с учетом того, что на уровне Евросоюза еще не достигнуто общее видение новых условий в отношении смены времени два раза в год.

В настоящее время по-прежнему действует утвержденный ранее порядок – летнее время в Латвии действует с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября.

Летнее время впервые было введено в Латвии в 1981 году. С 1997 года летнее время действует с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября.

В 2018 году в Европе встал вопрос о необходимости пересмотра действующей процедуры перенастройки часов. Поэтому Европейская комиссия провела опрос граждан стран ЕС, в ходе которого большинство граждан высказали мнение, что существующий порядок следует отменить.

ЕК представила странам-членам ЕС проект новой директивы, призывающей к прекращению сезонных изменений времени на всей территории ЕС. Однако, поскольку государствам-членам потребовалось дополнительное время для национальных консультаций и выявления пожеланий населения, общего решения пока не достигнуто.

Правительство Латвии решило, что Латвия в целом поддерживает отказ от сезонного перевода времени.

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