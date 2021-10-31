Латвия перешла на зимнее время

В ночь на воскресенье, 31 октября, в Латвии, как и во многих других странах, переводом стрелок часов на один час назад произошел переход на зимнее время.

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Согласно правилам Кабинета министров, в Латвии переход на зимнее время осуществляется в последнее воскресенье октября в 4.00, когда часы переводятся на один час назад, а на летнее время — в последнее воскресенье марта в 3.00, когда часы переводятся на один час вперед.

На летнее время Латвия вернется 27 марта 2022 года.

В Латвии переход на летнее и зимнее время был введен в 1981 году.

Три года назад Еврокомиссия предложила отменить обязательный переход на летнее и зимнее время и передать этот вопрос в ведение стран ЕС. Согласно этому предложению, в последний раз стрелки часов планировали переводить в 2019 году. Но окончательное решение так и не было принято, поэтому часы продолжают переводить.

Напомним, что 14 августа 2018 года Кабинет министров одобрил подготовленную Министерством экономики национальную позицию Латвии, предусматривающую отказ от перевода стрелок часов дважды в год с сохранением летнего времени.